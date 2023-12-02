نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير محور الحضارة بكورنيش النيل

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة التعارضات لمشروع امتداد محور الحضارة بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف القضاء على التكتلات المرورية وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وحرصت نائب المحافظ، على الاطمئنان على سير أعمال إزالة التعارضات لاستكمال المشروع طبقا للجدول الزمني المقرر للانتهاء من الأعمال، حيث تم إزالة عدد من الشون بسوق الساحل بمنطقة أثر النبي، وذلك بعد عقد عدة لقاءات مع التجار والمنتفعين ضمن أعمال المشروع المتكامل لتطوير الكورنيش وإنشاء عدد من المحاور المرورية الجديدة.

وأشادت نائب المحافظ بالجهود التي بذلتها فرق العمل بالمنطقة الجنوبية في إزالة التعارضات، والتي شملت إزالة محطة وقود ومبنى البريد والمرافق ومبنى رئاسة حى دار السلام القديم ومحطة محمول بمركز شباب الفسطاط وإزالة التعارضات بالمثلثة بقرية الفخارين.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار العمل بجد وإخلاص من أجل الانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حركة المرور.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، ولفيف من مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.