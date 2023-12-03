«نظرية المثلث».. وليد فواز يكشف معايير اختياره للأعمال الفنية

كشف الفنان وليد فواز أن معايير اختياره للأعمال التي لم يشارك بها لم يتغير بعد النجاح الذي حققه بداية من مسلسل «صوت وصورة» ثم مسلسل «العودة» المعروض حاليا، قائلا إنه يعتمد على نظرية «المثلث» وهي أن يكون هناك 3 أضلاع للعمل الفني يجب أن يتكاملوا معا.

وأوضح وليد فواز في تصريحات لـ«الوطن» المعايير التي يعتمد عليها في اختيار أعماله، قائلا: «أبحث دائما عن الدور الجيد، وهناك مثلث يجب أن تكتمل أضلاعه ليكون هناك عمل ناجح، يبدأ بشركة إنتاج قوية وواعية، وأنا كنت من المحظوظين في العمل تحت قيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي عملت على تنظيم العملية الإنتاجية في ظل الظروف الصعبة التي نشهدها، وتقدم محتوى درامي محترم بقيمة إنتاجية عالية، والشركة والقائمين عليها لا يبخلون مطلقا في توفير كل المطلوب ليخرج العمل الفني بصورة راقية ويحترم عقل المشاهد».

وليد فواز: المخرج هو ضلع مهم وعصب أي مشروع فني

وأضاف فواز: «الضلع الثاني هو النص، أما الضلع الثالث المخرج، هو ضلع مهم وعصب المشروع، فإذا كان المخرج دون المستوى سيكون هناك أزمة كبيرة، وبالنسبة لي إذا اكتملت الأضلاع الثلاث اتحمس للمشاركة به».