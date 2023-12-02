وليد فواز: «ألف ليلة وليلة» عمل مميز ومختلف على مستوى التمثيل والصورة

أكد الفنان وليد فواز أن مسلسل «ألف ليلة وليلة» سيكون من الأعمال المميزة خلال موسم الدراما الرمضانية، خاصة أن المسلسل ينتمي لدراما الفنتازيا، مشيرا إلى أن العمل سيكون على مستوى عالي فيما يتعلق بالمؤثرات البصرية.

وأوضح وليد فواز في تصريحات لـ«الوطن»: «المخرج إسلام خيري متميز في تقديم هذا النوع من الأعمال وهو ما ظهر في التجربة التي قدمها العام الماضي في مسلسل (جت سليمة) مع الفنانة دنيا سمير غانم، بالإضافة إلى وجود مدير التصوير تيمو تيمور الذي قدم مسلسل (الإمام الشافعي) العام الماضي، بجانب وجود شركة (أروما) ضمن شركاء الإنتاج في المسلسل وهي شركة مميزة جدا في المؤثرات البصرية، وأعد الجمهور بعمل مميز ومختلف على مستوى التمثيل والصورة».

وليد فواز يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل «ألف ليلة وليلة»

وكشف فواز تفاصيل الدور الذي يجسد في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، قائلا إنه يؤدي دور الشقيق الشرير للفنان ياسر جلال ضمن أحداث المسلسل، مؤكدا أنه مختلف تماما عن دور الشر الذي سيقدمه في مسلسل «حق عرب» مع الفنان أحمد العوضي في موسم الدراما الرمضانية 2024، موضحا: «الأمر مختلف تماما، أولا على مستوى المظهر الخارجي والأزياء، وثانيا على مستوى السياق فالأول دراما شعبية بينما الثاني فانتازيا، بالإضافة إلى أن التركيبة النفسية والدوافع لكلا من الشخصيتين مختلفة عن الأخرى».