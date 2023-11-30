وليد فواز يكشف تفاصيل مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2024

يشارك الفنان وليد فواز في سباق الدراما الرمضانية 2024 بعملين، «ألف ليلة وليلة» للمخرج إسلام خيري ومن بطولة الفنان ياسر جلال، كما انضم إلى فريق عمل مسلسل «حق عرب» للمخرج إسماعيل فاروق وبطولة الفنان أحمد العوضي.

وفي تصريحات لـ «الوطن»، أكد الفنان وليد فواز أنه بالرغم من قيامه بدور الشرير في كلا المسلسلين إلا أن الشخصيتين مختلفتان عن بعضهما تماما، على حد تعبيره، قائلا: «الاختلاف أولا على مستوى المظهر الخارجي والأزياء، وثانيا على مستوى السياق، فالأول فانتازيا أما الثاني دراما شعبية، بالإضافة إلى أن التركيبة النفسية والدوافع لكل من الشخصيتين مختلفة عن الأخرى».

فواز: أتلقى عروضا جديدة للمشاركة في سباق الدراما الرمضانية.. ولم أحسم أمري

وأكد فواز أنه ما زال يتلقى عروضا جديدة للمشاركة في السباق الدرامي الرمضاني بالرغم من تعاقده على عملين بالفعل، إلا أنه لم يحسم أمره حتى الآن، قائلا: «هناك عروض عديدة ما زلت أتلقاها للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024، ولكني لم أحسم أمري بعد هل سأقدم أكثر من عملين، ولكن ما يحكم المسألة هو النص والمخرج».