«العليا للفيروسات»: «H1N1» الأكثر انتشارا بين المواطنين الفترة الحالية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمحلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفيروس التنفسي H1N1، هو الأكثر انتشارًا بين المواطنين الفترة الحالية، لافتا إلى أن العلاج يتم من خلال استشارة الطبيب المختص والراحة التامة وأخذ الأدوية المناسبة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يليه في حجم الإصابات، وذلك وفقاً لنتائج التحاليل التي تجري في المعامل المركزية.

الفيروسات التنفسية

و أوضح رئيس «صحة النواب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن H1N1، لايمثل خطورة في مصر وهو فيروس تنفسي «أنفلونزا»، وجميع الأدوية الخاصة به متوفرة في كافة الصيدليات، وهناك إستعدادات ومتابعة لحظية لكافة التطورات الخاصة بنشاط الفيروسات التنفسية في مصر.

وناشد رئيس صحة النواب، المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة جسم الإنسان وضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الفيروسات التنفسية المنتشرة مع تقلبات الجو، والتي تشهد انتشار أمراض الأنفلونزا وفيروس كورونا والفيروس المخلوي.