طلاب معاهد دسوق الابتدائية يؤدون اختبارات مسابقة القرآن الكريم

يؤدي طلاب المعاهد الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية، ومتسابقو المكاتب الأهلية التابعة لمركز مطوبس بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، الاختبارات المقررة لهم بمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم في مطلع أسبوعها الثاني، بحضور ومتابعة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

جاء ذلك اليوم السبت، في ظل تواجد إبراهيم المصري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة فعاليات سير العمل بالمسابقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وساد الهدوء والاستقرار على أجواء العمل بالمسابقة.

الالتزام بالدقة عند وضع الدرجات

ونوه رئيس المنطقة والوكيل الشرعي لأهمية تطبيق التوجيهات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ضوابط سير المسابقة، كما شدّد على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، موجها القائمين على المسابقة بتذليل أي صعبات.

ونوه الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة، أنّه تحدد غداً الأحد 3 ديسمبر 2023، موعدا لمن تخلف عن أداء الاختبارات من طلاب المعاهد الثانوية على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أنّ المسابقة تُجرى بنظام التوثيق والتسجيل فيديو صوت وصورة لضمان كافة صور النزاهة والشفافية وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة متميزة من مُعلمي الحاسب الآلي بمعاهد المنطقة.

3115 إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة 3115 شخصا، تم توزيعهم على 12 يوما، وقد تقدم منهم اليوم 283 متسابقا، وتم تقسيمهم على 8 لجان، ويُشرف على تقييمهم مجموعة متميزة من موجهي ومُعلمي شئون القرآن الكريم بالمنطقة.

وتُقام فعاليات المسابقة بقاعات معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، المجاور للمنطقة، ويقوم على الإعداد والتنظيم للمسابقة أعضاء إدارة شئون القرآن بالمنطقة، السيد العقداوي، ويعاونه عدداً من القادة والعاملين بديوان عام المنطقة.