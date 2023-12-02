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«التنسيقية»: تزايد أعداد الناخبين المصريين أمام السفارة في قطر

كتب:

محمد أيمن سالم
01:00 م | السبت 02 ديسمبر 2023
المصريين في قطر

المصريين في قطر

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت أمس الجمعة.

وقالت الغرفة إن أعداد المتوافدين على السفارة المصرية في قطر للتصويت في الانتخابات الرئاسية في تزايد كبير.

وشهد مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية في قطر، زيادة أعداد المتوافدين من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

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بقلم محمد أيمن سالم