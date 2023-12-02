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«التنسيقية»: راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتقدم المصوتين في رومانيا

كتب:

محمد أيمن سالم
12:21 م | السبت 02 ديسمبر 2023
المصريون في الخارج

المصريون في الخارج

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، التي انطلقت أمس الجمعة.

أبناء الجالية المصرية

وقالت الغرفة إن أبناء الجالية المصرية يتوافدون لليوم الثاني على مقر السفارة المصرية في رومانيا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية 2024.

وتصدر القمص مينا تكلا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «مارمينا» برومانيا طابور الناخبين، حيث حرص على الإدلاء بصوته الانتخابي، والتقاط صورة مع المسؤولين في السفارة المصرية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

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بقلم محمد أيمن سالم