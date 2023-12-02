تحصين 147 ألف رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية حققت نسبة تجاوزت 60% من المستهدف، حيث تم تحصين 147 ألفا و419 رأس ماشية من الجاموس والأبقار على مستوى قرى ومراكز الإقليم الـ13.

حملات بيطرية من بيت لبيت

وأوضح وكيل الطب البيطري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية لمجابهة خطورة الأمراض المعدية، والتي بدورها تؤثر على صحة الحيوانات، ونتصدى لها بكل حزم، وذلك من خلال انتشار نحو 181 فريقا على مستوى محافظة كفر الشيخ بهدف التحصين للحيوانات، كما يتم توفير حملات بيطرية «من بيت لبيت»، والتي تذهب إلى حظائر مربي الماشية خاصة في الأماكن البعيدة لتحصينها.

تحقيق المستهدف من تحصين الماشية

وأشار إلى أن انتهاء الحملات البيطرية حاليا في محافظة كفر الشيخ، مرتبط بتحقيق المستهدف من التحصين لعدد 212 ألف رأس ماشية.