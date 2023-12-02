خبير اقتصادي: انخفاض سعر كيلو السكر بسبب جهود الحكومة

شرح الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي جهود الحكومة في توفير كميات من السكر في منافذ البيع والسلاسل التجارية، وأن سعر كيلو السكر بلغ حالة من الثبات والاستقرار في الأسواق بعد أن ساهمت جهود أجهزة الدولة في احتواء السكر المتغير في الأسواق عن طريق ضخ كميات كبيرة من المنتج في السوق حتى استقر سعر كيلو السكر عند 27 جنيهًا.

سعر كيلو السكر

وأضاف أبو علي لـ«الوطن» أن سعر السكر يباع في الأسواق بذات القيمة المحددة في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، كما أن أجهزة الدولة شددت الرقابة على الأسواق لمنع بيع السكر المدعم في السوق السوداء كما أنها حددت لكل أسرة 2 كيلو يوميًا.

ووفرت الحكومة كميات كبيرة من السكر في الأسواق والسلاسل التجارية، وذلك وفق مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية، وسجل سعر كيلو السكر في المحلات والأسواق نحو27 جنيهًا للكيلو مع ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الأسبوع الماضي.

سعر كيلو السكر

وبحسب الغرفة التجارية فإن الحكومة ضخت كميات كبيرة من السكر في الأسواق، وتراوح سعر كيلو السكر ما بين 25 إلى 27 جنيهًا للكيلو وهي الأسعار الرسمية المقررة من وزارة التموين للسكر، وحددت السلاسل التجارية صرف 2 كيلو سكر لكل أسرة يوميًا وذلك لمنع الاحتكارات للسلعة وبيعها في السوق السوداء.

سلع مبادرة الحكومة

تنشر «الوطن» تفاصيل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار ساهمت في تخفيض عدد كبير من السلع الاستراتيجية التي لا يحتاجها المنزل يوميًا وهي كالتالي:

- السكر

- الأرز

- الفول

- العدس

- الجبن

- البيض

- الألبان

- الدواجن