تدريب 60 طالبا بـ«علوم بترول مطروح» في حقول بالصحراء الغربية

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن قسم جيولوجيا البترول بكلية علوم البترول والتعدين، نظم عدد من التدريبات الميدانية في مراحل إنتاج البترول لطلاب وطالبات المستوى الثاني والثالث والرابع، بالتعاون مع شركة خالدة للبترول، في حقول بترول الشركة بالصحراء الغربية ومحطة فصل الغاز، تحت إشراف الدكتورة ولاء عواد مسؤول التدريب الميداني بالكلية.

تدريب 60 طالبا في حقول البترول

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم، أن شركة خالدة للبترول استقبلت 60 طالبًا وطالبة خلال فترة التدريب، حيث جرى توزيعهم على مجموعتين، لافتاً إلى حرص الجامعة على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لطلابها بهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في المستقبل.

بريمات البترول وعمليات الحفر

وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح القائم بتسيير أعمال عميد كلية علوم البترول والتعدين في جامعة مطروح، إلى أن البرنامج التدريبي شمل التعرف على التركيب الجيولوجي للصحراء الغربية وأجزاء البريمة بمواقع البترول، وكيفية عملية الحفر، بالإضافة معرفة أعمال وحدة الطفلة والتدريب على كيفية تجميع وتجهيز وفحص العينات تحت الميكروسكوب لمعرفة المحتوى الصخري للطبقات.

فصل الغازات

وأوضح «عبدالفتاح»، أنه جرى خلال فعاليات التدريب طلاب علوم البترول شرح كيفية فصل الغازات من العينة، في الصحراء الغربية وكيفية تسجيل الطفلة، وكيفية حفظ العينات المبتلة والجافة فور تجميعها، وكيفية قراءة تفسير تسجيلات الآبار للطبقات التي يتم حفرها، بالإضافة إلى دراسة ضغط الطبقات وتأثير البيئة الترسبية على استهداف الطبقة الحاوية للبترول وكيفية الحفر الجانبي لزيادة الإنتاج من الآبار الرئيسية.

السلامة والصحة المهنية

ولفت أن البرنامج شمل زيارة محطة فصل الغاز والتعرف على مراحل الفصل حتى الإنتاج والتجميع، وجرى تدريب الطلاب على كيفية استخدام البريمة 49، وتدريبهم بمحطة فصل الغاز، وعلى تعليمات السلامة والصحة المهنية بمواقع الحفر بحقول البترول، بالإضافة إلى تدريبهم على تعليمات السلامة والصحة المهنية بموقع البريمة ومحطة فصل الغاز، تحت إشراف المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.