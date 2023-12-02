حملة «بشبابها» تنظم لقاءات في الدقهلية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم لقاء حواري لحملة «بشبابها» بمركز الجمالية، للحث على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار شباب بهوية وطنية.

توعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، إلى أن اللقاء جاء من أجل تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، من منطلق تعزيز الوعي السياسي للشباب وتشجيعهم علي المشاركة السياسية وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية لديهم.

وأكدت أن هدف الحملة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب، وأن الدور الذي يلعبه الشباب ينعكس إيجابيا علي معارفهم وزياده تأثرهم وتأثيرها علي الآخرين.

وأضافت الدكتوره آلاء شبان نائب منسق الحملة بالدقهلية عن ضرورة المشاركة الإيجابية للشباب في الإستحقاق الدستوري القادم، وان يكون له دور فاعل ومؤثر قادر على استيعاب ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية رؤية واضحة و عازمة علي تمكين الشباب خلال السنوات الاخيرة.