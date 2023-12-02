تحرير 200 محضر تمويني في حملات مكبرة بمراكز وأحياء أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار والتشديد علي كافة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.

محاضر تموينية مختلفة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تحرير 200 محضر تمويني متنوع خلال عدة حملات بقرى ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير محاضر في قطاع المخابز وفي قطاع الأسواق ومحاضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

منافذ بيع السلع

ولفت اللواء عصام سعد إلى أن مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز، قامت بمتابعة فتح منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلا عن التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لفتح بعض المنافذ بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، فضلا عن فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز والأحياء ومنافذ أمان ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية وتوفرها بكميات كبيرة بالأسواق.