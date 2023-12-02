طرق مواجهة الآفات في جولة لوكيل «زراعة كفر الشيخ» لمتابعة حالة بعض المحاصيل

تفقد الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، الزراعات الشتوية بمراكز «كفر الشيخ، والرياض، وبلطيم»، وذلك لمتابعة حالة زراعات محاصيل «البنجر، والقمح، والفول»، فضلا عن زيارة مركز تجميع القطن بناحية الخاشعة بمركز بلطيم.

جاء ذلك بحضور مهندسي المتابعة بمديرية الزراعة، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، وعدد من المزارعين.

الاطمئنان على حالة زراعات المحاصيل الشتوية

واطمأن وكيل الوزارة على حالة زراعات المحاصيل الشتوية المتمثلة في «البنجر، والقمح، والفول»، وكيفية القيام بالري الحديث، وكذلك أساليب زراعتها.

وخلال جولته استمع وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ إلى شكاوى المزارعين، وأبرزها الآفات التي تُهاجم الحاصلات الشتوية بوجه عام، وشرح طرق مواجهتها، وكيفية التغلب عليها لضمان أفضل وأعلى إنتاجية زراعية للفدان.

وشدّد وكيل الوزارة، على أهمية مشاركة المزارعين في ندوات التوعية التي تُنظمها المديرية بشكل مستمر للاطلاع والتعرف على أفضل أساليب الزراعة الحديثة، وطرق الوقاية من الآفات، مشيراً إلى أنّ هناك تعليمات مشددة بشأن التواجد ميدانياً بجوار المزارعين للتعامل فوراً مع أية مشاكل تواجههم أثناء الزراعة.

وكيل الوزارة: توفير الأسمدة والمبيدات وكافة احتياجات المزارعين داخل الجمعيات الزراعية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنّ المديرية تُتابع توفير الأسمدة وكذلك المبيدات وكافة احتياجات المزارعين داخل الجمعيات الزراعية، لافتاً إلى أنّ هناك خطوات جادة بشأن متابعة «كارت الفلاح» والذي يقوم بتنظيم عمليات الحصول على كافة مستلزمات الزراعة بشكل سهل ويسير.