قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر نوفمبر

في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة السويس، مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث، بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تضمنت الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يرافقه عدد من المسؤولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، بالمرور على بعض فصول محو الأمية التي تشرف عليها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمحافظة السويس؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية والتعرف الميداني على المصاعب التي تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها لهم، وتم تكريم عدد من المتميزين منهم.

وفي إطار نشر الوعي الثقافي والوطني، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الندوات التثقيفية بجامعات (سوهاج - المنيا - المنوفية )، تضمنت الندوات إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية ومجموعة من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن الغالي، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوات كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وتم تبادل الدروع واختتمت الندوات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية؛ لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.