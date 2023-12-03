إلهام شاهين توجه رسالة لجمهورها من تونس: كله ينزل ينتخب رئيس مصر

لا تتوانى عن المشاركة السياسية، وفي كل انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية تقف الفنانة إلهام شاهين في الصفوف الأولى للفنانين المشاركين، فقد اعتادت التعبير عن رأيها واستخدام حقها المشروع في المشاركة من أجل التغيير والبحث عن مستقبل أفضل للوطن.

وخلال الانتخابات الرئاسية المنعقدة حاليًا للمصريين في الخارج، تصادف تواجد إلهام شاهين في تونس من أجل المشاركة في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، للمشاركة في فعالياته إضافة إلى حضور تكريم صديقتها الإعلامية هالة سرحان، لكنها أجلت التصويت لحين بدء الانتخابات الرئاسية في مصر.

إلهام شاهين: لا أستطيع المشاركة في الانتخابات المصرية بتونس

وقالت إلهام لـ«الوطن»، إنها تتواجد حاليًا في تونس، لكنها لا تستطيع المشاركة في الانتخابات لأن المشاركة مقتصرة على المصريين المقيمين في تونس، مضيفة أنها ستشارك في الانتخابات بعد عودتها، وأنها ستدلي بصوتها يوم 11 ديسمبر ثاني أيام الانتخابات في مصر، ودعت الجميع إلى المشاركة في العملية الإنتخابية سواء داخل أو خارج مصر، فالمهم وفقا لقولها أن يشارك الجميع لأنه واجب، وذلك من أجل استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت في مصر منذ ثورة يونيو 2013.

فنانون صوتوا في الخارج

وشارك عدد من الفنانين المصريين مساء أمس في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، بداية من صباح الجمعة، منهم أحمد بدير في لبنان، بخلاف مشاركة أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، أيتن عامر، خالد تاج الدين، دياب، بدرية طلبة وغيرهم من الفنانين.