إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ببا ببني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز ببا

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم، عن إزالة 11 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية في الـ24 ساعة الأخيرة، بكافة قرى مركز ببا جنوب المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

وجدد المحافظ خلال تصريحات صحفية، تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.