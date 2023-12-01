إزالة 8 حالات تعد على أملاك وأراضي الدولة بأسوان

شهدت محافظة أسوان تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي والممتلكات العامة في عدد من المدن، على مساحة تبلغ 225 متراً مربعاً، تضمنت إزالة أسوار بارتفاع يصل إلى 1.5 متر، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة أحمد عبد النبي، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أراض زراعية في قرية العتمور بمساحة 1312 مترا مربعا، شاركت قوات الشرطة بقيادة اللواء أيمن الزعيري، مساعد مدير أمن أسوان، في هذه الحملة.

تنسيق بين الجهات المعنية وقوات الأمن

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين الوحدات المحلية والشرطة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة حيث تنفذ هذه الإزالات وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتتابع بانتظام من قبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

في سياق آخر، التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بممثل الشركة المالية والصناعية المصرية، المهندس محمد العناني من أجل مناقشة إعداد وتجهيز إنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية شمال مدينة إدفو على مساحة تزيد عن 200 فدان بتكلفة بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه.

المشروع يوفر نحو 4000 فرصة عمل

ووفقًا للبيان الصادر عن المحافظة، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 4000 فرصة عمل، بما في ذلك 1000 وظيفة دائمة و3000 وظيفة غير مباشرة.