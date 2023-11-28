إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

قاد اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، صباح اليوم، حملة مكبرة في الوحدات المحلية والقرى والعزب، وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق الرسمية، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعد وإزالتهما.

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وقال رئيس مركز المنصورة، في بيان، إنه تم شن حملة مكبرة مفاجئة على عدد من القرى في نطاق المركز، لرصد مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعد، وتم استهداف منية بدواي التابعة للمركز ورصد حالة تعد وتم إزالتها بالكامل، وكذلك تم المرور على كوم الدربي بعد إبلاغنا بحالتين تعد بالبناء على أملاك دولة وتم إزالتهما بالفعل وحالة تعد بالبرامون، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

توسيع المسطحات الخضراء في نطاق محافظة الدقهلية

وأكد رئيس المركز، تأني هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الأراضي الزراعية من التصحر وتوسيع المسطحات الخضراء في نطاق محافظة الدقهلية، وتكثيف العمل الميداني لرصد المخالفات والعمل على فترتين الصباحية والمسائية، ويتم مصادرة كل أدوات البناء.