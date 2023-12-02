إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز دار السلام بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء، وفقًا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأكدت في بيان، أن الحملة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع إقامة المباني غير المرخص لها وفق القانون.

إزالة بناء مخالف بمساحة 700 متر

وقال محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن الوحدة المحلية وجهت، اليوم السبت، عدة حملات للمجالس القروية التابعة لها، ومنها قرية أولاد يحي بحري، وجرى إزالة فورية للتعدي على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بنجوع مازن شرق، عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 700 متر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إزالة حالة تعد

وأشار «عوض» إلى أن الحملة استهدفت أيضًا قرية السلام لتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 620 مترا بناحية البلابيش المستجد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أنه يُجرى المتابعة المستمرة لرصد مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، وعدم التهاون فى أي مخالفات، مشددًا على ضرورة سرعة التصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.