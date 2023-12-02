محافظ أسيوط: تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات لإنهاء مشروعات الطرق والكباري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وإنهاء الأعمال في توقيتاتها وفقاً للجدول الزمني المقرر للمشروعات في كافة القطاعات والتي من بينها قطاع النقل والطرق والكباري، موضحا أن المحاور العلوية الجاري تنفيذها تعمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس محمود محمد مدير منطقة أسيوط بالهيئة.

مراحل العمل بالمشروعات

وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات قانونية ومراحل العمل للمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة معوقات التنفيذ وآلية وضع حلول لها لإنهاء الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر، كما تضمن استعراض نسب التنفيذ في عدد من المشروعات التنموية كمحور منفلوط العلوي، وازدواج الطريق الزراعي «أسيوط - ديروط» بمرحلتيه، بإجمالي أطوال 33.4 كيلومترا للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه، وغيرها بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه بشأن دراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بمنفلوط والقوصية وديروط وصدفا.

تذليل العقبات لتنفيذ المشروعات

وأوضح محافظ أسيوط أننا نعمل على تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروع محور منفلوط الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كيلومترا وعرضه 29 مترا تقريبًا وتكلفته التقديرية 4 مليارات و793 مليون جنيه، ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عملا صناعيا منها على نهر النيل وأعلى الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة - أسوان) وترعة الإبراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي 260 مترا.