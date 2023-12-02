بعد تأييده في مؤتمر حاشد.. أهالي دنديل ببني سويف يهدون الرئيس السيسي مصحفا

نظم أهالي قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موتمرًا شعبيًا بمركز شباب القرية، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور 5 آلاف من أهالي القرية.

توجيه الشكر للمرشح عبد الفتاح السيسي

بدأ الموتمر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القران الكريم ثم كلمات مقتضبة لأهالي القرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتوجيه الشكر له، على مجهوداته خلال الفترة الماضية، مؤكدين على أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأعظم في تاريخ مصر.

رئيس مدينة ناصر: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وخلال كلمته أكد علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، على أن مركز ناصر من المراكز الذي استفاد من مبادرة حياة كريمة، حيث جرى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات في كافة القطاعات، مطالبًا المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية واجب وطني.

أهالي قرية دنديل: ما نفعله هو رد الجميل للسيسي

وقال عابر الجارحي، أحد أهالي القرية، إن قرية دنديل ستقف على قلب رجل واحد يوم الانتخابات لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وشكره على ما قدمه للقرية، لافتًا إلى أن أهالي القرية لم يطلبوا خدمة عامة أو مشروع في القرية إلا وتحقق، فقد كانت مبادرة حياة كريمة والذي اعتبرها بمثابة مشروع القرن، حيث شملت القرية، وجرى إنشاء كافة المشروعات من مدارس ووحدة صحية ونقطة إطفاء وإسعاف ومركز شباب وصرف صحي وغاز طبيعي ورصف وغيرها كثيرا من المشروعات.

مصحف هدية من أهالي قرية

وعقب نهاية المؤتمر قدم أهالي قرية دنديل مصحفًا هدية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرى تسليمه إلى رئيس القرية، تعبيرًا منهم عن الامتنان بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل المجلس القروي بدنديل.