«القومي لحقوق الإنسان»: اليوم الأول للانتخابات في الخارج لم يشهد أي معوقات

تتابع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الجمعة، وتنتهي غدا الأحد، وبدأت اللجان فتح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا في 137 سفارة، وبدأ الاقتراع في دولة نيوزلاندا ثم أستراليا واليابان وتلتها كافة اللجان الانتخابية بالخارج.

متابعة القومي لحقوق الإنسان للانتخابات في الخارج

صرح السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صدر اليوم، بأن المجلس يتابع الاستحقاق الدستوري في كافة الدول التي تجرى بها أعمال الاقتراع، مشيدًا بالصورة الحضارية التي ظهر بها المصريون بالخارج في توافدهم علي المقار الانتخابية بالدول المختلفة، خاصة بالدول التي تتمتع بكثافة كبيرة للمصريين أبرزها دول الخليج.

كما ثمن فايد جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية في التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري، ووجود تعاون دائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

التواصل مع المصريين في الخارج

وقال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الغرفة من خلال المتابعة الإعلامية والتواصل مع بعض المصريين بالخارج، رصدت توفير كافة الإمكانيات اللوجيستية لضمان سريان عملية الإقتراع بانتظام، دون تسجيل عقبات تعرقل سير العملية الإنتخابية حتى ساعة صدور البيان.

وكذلك جرى رصد توافد أعداد من الناخبين على مقار الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، وتأتي متابعة المجلس لهذا الإستحقاق الدستورى استكمالاً للنهج الحقوقي القائم على كفالة تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية لا سيما الحق في المشاركة فى الشأن العام وحق الإنتخاب والترشح.

ويستمر المجلس على مدار الساعة وطوال أيام التصويت بمتابعة سير العملية الإنتخابية للمصريين في الخارج وكذلك رصد كافة جوانبها ومراحلها، وستصدر البيانات الإعلامية حول نتائج عمليات المتابعة بشكل دوري.