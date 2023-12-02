عائد يصل إلى 5.05%.. تفاصيل شهادة أهل مصر الدولارية من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية عن التفاصيل الكاملة الخاصة بشهادة أهل مصر الدولارية التي تصل مدتها إلى 7 سنوات في ظل أن هناك العديد من البنوك المصرية التي تتيح للمواطنين شهادات ادخارية أخري بالعملة الأجنبية وقد تختلف التفاصيل حسب كل بنك.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة أهل مصر الدولارية.

تفاصيل شهادة أهل مصر الدولارية

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- كما تصل مدة شهادة أهل مصر الدولارية إلى 7 سنوات.

- سعر العائد يكون ثابتا طوال مدة الشهادة.

- سعر العائد سنويا إلى 5.05%.

- يبلغ سعر العائد 4.95% ربع سنويا.

- سعر النصف سنوي يسجل 5.00%.

- سعر العائد الشهري يسجل 4.90%.

- يتم احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء .

شروط الاقتراض والاسترداد

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من اي من فروع مصرفنا وفقا للتعليمات السارية.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل نهاية المدة وفقا القواعد والشروط المعلنة في البنك.