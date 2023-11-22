مميزات الشهادات الادخارية من بنك الإسكندرية.. عائد يصل إلى 19.25%

أتاح بنك الإسكندرية للمواطنين الراغبين في شراء شهادة ادخارية بغرض التأمين على أموالهم، أنواعا عديدة من الشهادات الاستثمارية، منها «إليكس ستار» ذات العائد الثابت، و«نيو إليكس ستار».

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية مميزات وتفاصيل الشهادات الادخارية داخل بنك الإسكندرية، والتي جاءت كما يلي:

شهادة إليكس ستار ذات العائد الثابت

- يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة من بنك الإسكندرية.

- يمكن للعميل الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة.

- تتراوح مدة الشهادة ما بين 3 و 5 سنوات.

- يكون الحد الأدني لربط الشهادة 1000 أو 5000 أو 10000 جنيه ومضاعفتها.

- يمكن الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة.

- يجب إحضار النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة.

شهادة إليكس ستار بلس الثلاثية

- يحصل على الشهادة جميع العملاء.

- يبدأ الحد الأدني لربط الشهادة من 1000 جنيه.

- سعر عائد تنافسي.

- يتمتع العميل بعائد ثابت يحتسب ويضاف الى حساب العميل بشكل شهري.

- تبلغ قيمة العائد 18%.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

شهادة إليكس برايم 42

- يحصل على الشهادة الادخارية جميع العملاء.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات ونصف.

- الحد الأدني لربط الشهادة 1000 جنيه.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- نوع الفائدة متغير.

- عائد يصل إلى 19.25%.