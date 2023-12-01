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الغالية على قلبي.. رسالة خاصة من ياسمين عبدالعزيز لـ منى الشاذلي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:22 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي

ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلي

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على توجيه رسالة خاصة للإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة مع منى الشاذلي

ونشرت ياسمين عبد العزيز، صورتها مع منى الشاذلي، وعلقت عليها: «صديقتي الغالية على قلبي».

وكانت ياسمين عبد العزيز، نشرت فيديو عبر الإنستجرام، في أحد شوارع القاهرة صحبة زوجها أحمد العوضي، حيث التف مجموعة كبيرة من الشباب حولهم لالتقاط الصور التذكارية.

وظهرت ياسمين تضحك وتصور المشهد، وتظهر مشاهد الازدحام والسعادة من قبلها هي وأحمد العوضي.

وعلقت ياسمين على الفيديوهات وكتبت: «حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية».

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بقلم أحمد عبد الرحمن