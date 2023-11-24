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أحمد مراد لـ منى الشاذلي: حل القضية الفلسطينية يبدأ بقراءة الرأي الآخر

كتب:

هبة أمين
02:17 م | الجمعة 24 نوفمبر 2023
أحمد مراد في برنامج معكم

أحمد مراد في برنامج معكم

قال الروائي والسيناريست أحمد مراد، إن هناك خطأ شائع لدينا في القراءة عن القضية الفلسطينية، وهو الاكتفاء بقراءة ما نكتبه نحن، وليس رأي الآخر أيضًا ووجهة نظره، وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم على قناة ON، أن الصراع سيظل موجوداً إن لم نعرف فيما يفكر الآخر.

وأضاف أحمد مراد: «الخطأ إن إحنا بنقرأ نفسنا وبنقرأ كاتبين إيه عن القضية الفلسطينية بس مبنقراش هما كاتبين إيه ومبنقراش الغرب شايف القضية إزاي عشان نفهم الموضوع صح».

قضية فلسطين

واستطرد خلال لقاءه في برنامج معكم: لازم نسمع الأصوات التانية بتقول إيه لأن الصراع سيظل موجودًا طول ما كل واحد بيكلم نفسه، لازم أسمع كويس أوي بغض النظر عن الحرب الدايرة والأمر العسكري الموجود، إحنا كشعوب عشان نفهم بعض لازم نقرأ روايات بعض ورؤية الآخر عشان يبقي عندنا وعي وعارفين ليه الآخر عنده عداء معايا ده بيحل نص المشكلة على الأقل.

كتب عن فلسطين

ورشّح أحمد مراد للجمهور 4 كتب لقراءتها عن وجهات النظر المختلفة في القضية الفلسطينية، وهي رأيت رام الله، والبحث عن فاطمة، وقصيدة في الحب والظلام، والقفص الحديدي، مضيفًا: «غلطتنا الكبيرة إن بنفضل نكتب في كتب مليئة بالرثاء على ما يحدث أو بعض الذكريات لكن لا بنحلل ولا بنسمع صوت الآخر، إن لم نسمع صوتهم بيقولوا إيه عننا يبقى عندنا أزمة كبيرة أوي».

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