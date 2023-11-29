مع منى الشاذلي.. ابنة الدكتور مصطفى محمود تتحدث عن كواليس «العلم والإيمان»

تكشف ابنة العالم والطبيب والأديب الشهير الدكتور مصطفى محمود، كواليس الإعداد للبرنامج التليفزيوني العلم والإيمان، الذي يعد الأطول والأشهر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال حوارها في برنامج معكم الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة ON بعد غد الجمعة.

وتؤكد ابنة مصطفى محمود، خلال الحلقة في برنامج معكم، أن والدها لم يكن يخطط لتقديم البرنامج وأنه فقط كان معدًا للمادة العلمية التي ستقدم خلاله، وبعد عرض فكرة البرنامج على عدد من الإذاعيين المشاهير رفضوا لصعوبة عرض المادة العلمية وقتها كان الاختيار أن يقدم الدكتور مصطفى محمود البرنامج لكونه الأقدر بشرحها للمشاهدين.

كما توضح ابنة مصطفى محمود أن والدها الذي تحول إلى نجم ساطع في مجال التليفزيون كان خجولًا جدًا في طفولته ولم يتوقع أحد من أسرته أن يحقق تلك الشهرة الواسعة، كما تكشف أن والدها كان له توأم ولكنه توفي.

طفولة مصطفى محمود

وأشارت إلى أن والدها كان طفلًا مختلفًا يتمتع بالذكاء، وظهرت نبوغته منذ صغره وهذا ما كشفه المدرسين لأسرته أثناء مرحلة المدرسة، وتذكر أن والدها كان محبًا للقرآن الكريم بسبب إصراره على التردد على كتاب القرية، وكان دائمًا يقول إن للقرآن الكريم حس موسيقى ينقله إلى عالم آخر.

صحافة وعلوم وشعر

وتشير إلى أن والداها كان محبًا للفنون وكان يكتب الزجل والشعر ويعزف على الفلوت والعود، وعندما وصل مرحلة الثانوية بدأ يدرس علوم وكيمياء والطبيعة والكهرباء المغناطيسية وبدأ شغفه بالعلوم بشكل عام.