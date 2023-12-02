حضور لافت من كبار السن في اليوم الثاني للتصويت بالانتخابات الرئاسية بروما

حرص أبناء الجاليات المصرية في إيطاليا بروما، منذ اللحظات الأولى اليوم السبت، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إذ اصطفوا في طوابير أمام اللجان أمام السفارة المصرية في روما والقنصليات، وهم يحملون أعلام مصر، ويرددون الأغاني الوطنية، ويحملون صور الرئيس السيسي، وتفوق حضور المسنين أمام المقار الانتخابية.

حضور ملفت لكبار السن أمام السفارة المصرية بروما

أصر عدد من كبار السن المصريين المقيمين في إيطاليا بروما، على الحضور خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، ووقفوا أمام السفارة والقنصليات ينتظرون أمام الأبواب لتفتح لهم ليتمموا العملية الانتخابية، لاختيار الرئيس الذي يمثلهم في إطار ممارسة حقهم الدستوري.

يذكر أنه كانت السفار المصرية بروما فتحت الأبواب أمام الناخبين المصريين، اليوم السبت، منذ الساعة الـ 9 صباحًا بتوقيتها المحلي، على أن تستمر حتى غدا الأحد في الساعة الـ 9 مساء.

كما أن كان تم توفير جميع التجهيزات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، بالسفارة المصرية في إيطاليا، وتم نقل المواطنين المقمين في روما بأتوبيسات لمقار الانتخابات.