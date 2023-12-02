«المصري للفكر والدراسات»: نرصد إقبالا واسعا على تصويت المصريين بالخارج

قالت آلاء برانية، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المركز رصد إقبالا واسعا من الناخبين المصريين بالخارج على المقرات الانتخابية، واليوم يشهد إقبالا بشكل أكبر، لأن السبت والأحد عطلة رسمية في بعض الدول الأوروبية.

معدلات أعلى نسبيًا في تمثيل فئة الشباب

وأضافت «برانية»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، اليوم السبت: أنه جرى رصد معدلات أعلى نسبيًا في تمثيل فئة الشباب من الناخبين، وتواجد متميز لذوي الهمم والسيدات وكبار السن، مشيرة إلى أنه لم يشهدوا حتى الآن أي خروقات في الانتخابات للمصريين بالخارج في المقرات المعلنة بـ121 دولة.

وتابعت: نشهد مشاركة واسعة من المصريين، ومعدلات أعلى نسبيًا من الانتخابات الرئاسية السابقة مقارنة بنسبة المشاركين من الخارج، ونأمل زيادة الإقبال خلال اليومين المقبليين، لافته إلى أن هناك تحديات لوجيستية موجودة حتى الآن، منها قلة عدد المقارات مقارنة بعدد الناخبين.