وكيل «تضامن كفر الشيخ» تؤكد دور الرائدات الاجتماعيات في توعية الأسرة

زارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بزيارة الوحدة الاجتماعية بقرية محلة موسى، للاجتماع بالرائدات الاجتماعيات بالقرية، لتوعيتهن، وللتأكيد على دورهن في توعية الأسرة فى الريف، وفن التعامل مع الجمهور، وكيفية توصيل المعلومة، وتوصيل رسائل الوزارة التي يحتويها برنامج «وعى».

وأكدت وكيل الوزارة للرائدات الاجتماعيات أنّ كل رائدة تتعامل مع 200 أسرة من الفئات المستهدفة، ويجب أنّ تكون قادرة على التأثير في ربات هذه الأسر، وحثهن على تحقيق مستوى أفضل للمعيشة بالإمكانيات المتاحة.

وأوضحت وكيلة الوزارة أنّ الرائدات لهن دور كبير من خلال تعاملهم الميداني المباشر مع السيدات أثناء زيارتهن فى بيوتهن، وأنّ على الرائدات الاستعانة بدليل الرائدات من أجل مراجعة المعلومات التي تخص الأسرة والمرأة من مواعيد «التطعيمات، والصحة الإنجابية»، وغيرها، والاستعانة أيضاً بالصور التوضيحية لتسهيل مهمتهم.

وعقب الاجتماع، استمعت وكيل الوزارة في لقاءٍ مثمر إلي مشكلات الجمهور من السيدات بقرية محلة موسى بكل اهتمام، وتبصيرهن ببعض الأمور الهامة التي تُساعدهن في النهوض بأسرهن.