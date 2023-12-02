مراسلة «القاهرة الإخبارية» من المنامة: يوجد شباب لأول مرة يصوتون في انتخابات

كشفت مراسلة القاهرة الإخبارية هند كرم، عن سير العملية الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي داخل السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى أن اليوم كان حافلا بامتياز، وكان هناك عدد كبير من الشباب أتوا للتصويت والإدلاء بأصواتهم مع عائلاتهم، من بينهم الكثيرين أتوا للتصويت للمرة الأولى في حياتهم نظرا لأعمارهم، لكن تميزوا بدرجة كبيرة من الوعي.

مشاعر ممتزجة بين الحزن والفرح أمام اللجان الانتخابية

وأضافت «كرم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المشاعر أمام اللجان الانتخابية في العاصمة البحرينية كانت ممتزجة ما بين الفرح والحزن، إذ كان الحزن يأتي عندما يتم سؤال الناخبين عن الدافع الذي جعله يصر على التصويت في الانتخابات رغم بعدهم عن الدولة لمدة بعيدة، خاصة أن الكثيرين منهم حاصل على الجنسية البحرينية.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية: «الحزن وقتها يكون نابع من الاشتياق للدولة، إجابتهم مهما اختلفت ولكن واحدة عندما تحتاج مصر أبنائها في أي دور وطني وانتخابات نحن حاضرون لتأييد الواجب والمهمة، تكليف وليس تشريف».

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).