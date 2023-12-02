سفيرة مصر بكازخستان: لا نواجه أي مشكلات في العملية الانتخابية بالخارج

وجهت ابتسام رخا سفيرة مصر لدى كازخستان، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على كل الجهود التي بذلتها خلال الأيام الماضية؛ من أجل تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.

وأضافت «رخا» خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية تسير في المقرات المخصصة لها في دولة كازخستان بسهولة ويسر في اليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى عدم وجود أي مشاكل فنية أو موضوعية خاصة بالعملية الانتخابية .

تصويت المصريين في الخارج

ويستمر تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم السبت حتى الغد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.