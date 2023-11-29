السفير الفلسطيني بالقاهرة: 70 ألف شهيد في 1500 جريمة إسرائيلية بغزة

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن الشعب الفلسطيني تعداده 15مليون في الداخل والخارج منهم في الخارج يتطلعون إلى أن يأتي اليوم ليعودوا فيه لوطنهم وديارهم الذين شردوا منه قسريا.

مؤتمر حزب التجمع لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف السفير الفلسطيني في كلمته خلال مؤتمر حزب التجمع لدعم القضية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لنكبة تلو الأخرى، ولكن ما يتعرض له الآن هو إبادة ممنهجة تستهدف وجود الشعب على أرضه ومقدراته، وهي اخطر من اي نكبة حلت بأي شعب وقع تحت الاستعمار.

الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

وتابع: «إسرائيل دولة مجرمة تمارس أبشع أنواع الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة، وهذه الحرب علي غزة كلفت دمارا كبيرا في المباني والبنية التحتية وكل شيء».

ولفت، إلى أن 70% من اجمالي مباني غزة دمرت بالكامل او بشكل جزأي، فهذه الحرب على غزة قامت بتدمير البنية التحتية، فضلا عن ارتكاب 1500 مجزرة في غزة راح ضحيتها 70 ألف شهيد، مرضحا أن هذه الأرقام وفقا للأمم المتحدة، وهى متغيرة وليست حقيقة.

وانطلق اليوم المؤتمر السياسي الجماهيري الذي ينظمه حزب التجمع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة؛ لتأكيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحضر مؤتمر حزب التجمع، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والنواب عاطف مغاوري وأحمد بلال، وكذلك أحمد الجمال.