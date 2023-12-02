منسق ائتلاف «نزاهة»: نتواجد بـ34 دولة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج

قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ومنسق ائتلاف «نزاهة» لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إن الائتلاف يعمل على قدم وساق من أجل متابعة الانتخابات بدقة كبيرة، سواء التي تتم الآن في الخارج، أو التي ستبدأ في الداخل يوم 10 ديسمبر الجاري.

استمارات متابعة إلكترونية

وأوضح منسق ائتلاف نزاهة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الائتلاف يعمل على متابعة الانتخابات من خلال متابعين دوليين، ويتواجد في 34 دولة مختلفة حول العالم، ويعمل الائتلاف على زيارة السفارات والقنصليات المصرية في تلك الدول، من أجل متابعة سير عملية التصويت منذ بدايته أمس الأحد.

وأشار إلى أنه جرى إرشال استمارات المتابعة من قبل مؤسسة ماعت لشراكائها في الائتلاف، مضيفا: «نتابع سير عملية تصويت المصريين في الخارج بناء على المعايير الدولية لحرية الانتخابات ونزاهتها»، وبهدف تسهيل إجراءات الرصد والملاحظة، جرى توفير استمارة متابعة إلكترونية تُمكن كل من متابعين الائتلاف من رصد ملاحظته عبر هاتفه المحمول وإرسالها فورا إلى غرفة العمليات المركزية.

تحري دقة المعلومات

وأكد «عقيل» أن الائتلاف يتحرى دقة كبيرة في المعلومات التي يتعامل بها في كتابة التقارير منذ بداية عملية الاقتراع للمصريين في الخارج، قائلا: «نحرص في أيام الانتخابات بالخارج من دقة المعلومات التي تصلنا عن اللجان الانتخابية، وذلك من خلال متابعينا الميدانيين ونتابع لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة».