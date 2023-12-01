«المجتمع المدني»: اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالخارج مر بسلام وسهولة ويسر

تابع المجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الأول، الذى انطلق أمس، وقال السفير فهمى فايد، أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يعمل على متابعة سير عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، من خلال غرفة عمليات مركزية، والتى بدأت فى مباشرة أعمالها منذ بداية عملية التصويت للمصريين فى الخارج.

وأكد «فايد» أن الغرفة تعمل على المتابعة والرصد وتلقى الملاحظات على مدار الـ24 ساعة، ويتابع المجلس تصويت المصريين فى الخارج بكل دول العالم، وخاصة دول الخليج التى تمتاز بكثافة عالية للمصريين، من أجل متابعة سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى وجود تعاون بين «القومى لحقوق الإنسان» والهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف: «نتلقى أى ملاحظات من المواطنين حول سير العملية الانتخابية ونرسلها للهيئة الوطنية للانتخابات».

وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنسق فريق المنظمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصر، إن المنظمة بدأت فى العمل على متابعة سير عملية التصويت للمصريين فى الخارج بصفة منتظمة، وعملت على المتابعة منذ مطلع سبتمبر الماضى فى سياق التحضير.

«العربية»: لدينا فريق متابعة من 17 جنسية

وأضاف «شلبى» أن فريق الرصد والمتابعة للمنظمة يضم 40 متابعاً من 17 جنسية عربية وأوروبية من ذوى الخبرة والتجارب فى العمليات الانتخابية المتنوعة، من بينهم 18 من أعضاء مجلس أمناء المنظمة، موضحاً أن الفريق يضم عدداً من الخبراء فى القانون والعمليات الانتخابية قد انتهوا من تحليل التشريعات الانتخابية الحاكمة للانتخابات الرئاسية الجارية فى مصر، قبل بداية التصويت فى الخارج بأيام.

وعن عملية التصويت فى الداخل، أكد أنه تم تنسيق الفريق لـ5 فرق إقليمية، بالإضافة إلى فريق الغرفة المركزية، وتشمل الفرق الإقليمية مناطق: فريق إقليم قناة السويس، فريق شرق الدلتا، فريق غرب الدلتا، فريق إقليم القاهرة الكبرى، فريق الصعيد، وكل فريق إقليمى سيقوم بتغطية عيّنات متنوعة مختارة لكى تكون عينات معبرة من 15 محافظة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن عملية تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة فى لجان تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024 ميسرة ودامجة، حيث تم الالتزام بجميع الإجراءات والتيسيرات التى تم وضعها للأشخاص ذوى الإعاقة من أجل تسهيل عملية اقتراعهم، ومشاركتهم الفعالة والميسرة فى العملية الانتخابية.

«القومي لحقوق الإنسان»: غرفة لرصد وتلقي الملاحظات على مدار الـ24 ساعة

وشهدت لجان التصويت بالخارج، ولأول مرة، اقتراع الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية فى الانتخابات من خلال ورقة تصويت بطريقة برايل، هذا بخلاف الإجراءات التوعوية والإرشادية للأشخاص أصحاب الإعاقات السمعية من خلال النموذج الإرشادى المصور بلغة الإشارة لآلية عملية الاقتراع، وتم توفير الإمكانيات اللازمة لأصحاب الإعاقات الحركية لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم.

وقال محمود بسيونى، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، إن الشبكة حريصة على متابعة مدى التزام المواقع الصحفية والتليفزيونية بالمعايير التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتغطية من خلال رصد ملامح المواد الإعلامية التى أنتجتها الحسابات الرقمية لمواقع بعض الصحف والمواقع التليفزيونية حول سير العملية الانتخابية على مدار أمس، أول أيام التصويت للمصريين فى الخارج.