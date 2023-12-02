نائب رئيس حملة مواطن بسلطنة عمان: إقبال كبير في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شهدت سلطنة عمان، إقبالا كبير من أبناء الجالية المصرية، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، في يومها الثاني، والتي تشهد تقديم كل التسهيلات للمصريين أثناء الاقتراع، وحتى الانتهاء من التصويت، والخروج من السفارة.

إقبال على الانتخابات الرئاسية في سلطة عمان

وقال أحمد محفوظ نائب المنسق العام لحملة مواطن في سلطنة عمان، أن الإنتخابات الرئاسية 2024 شهدت في ثاني أيامها، إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية اللذين توافدوا من كل المحافظات للتصويت والمشاركة في العرس الديمقراطي، الذي كفله الدستور المصري لكل المغتربين.

تسهيلات للمصريين المقبلين على التصويت بالانتخابات

أضاف نائب المنسق العام لحملة مواطن في سلطنة عمان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السفارة المصرية تقدم جافة التسهيلات للمصريين المقبلين علي التصويت، وتسهيل عملية الإقتراع، وحتي الإنتهاء وخروج المواطن بعد المشاركة، مؤكدا أن التصويت يتم بانسيابية كبيرة بفصل جهود البعثة الدبلوماسية المصرية.

وقال الدكتور عبدالرحمن عاصي رئيس نادي الجالية المصرية بسلطنة عمان، إن الانتخابات الرئاسية المصرية عرس ديمقراطي ودستوري، جمع كل المصريين في سلطنة عمان على قلب رجل واحد، داعيا إلى مزيد من المشاركة الفاعلة لكل المصريين في الخارج.