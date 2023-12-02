رغم الطقس السيئ.. المصريون ببروكسل يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

تتواصل عملية تصويت المصريين في بروكسل، في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثاني على التوالي وسط أجواء طقس صعبة، ما دفع السفارة لتوفير أماكن لانتظار للناخبين في الداخل.

وقال سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، الدكتور بدر عبد العاطي، في بيان عبر الصفحة الرسمية للقنصلية على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عملية التصويت تجري بشكل سلس ودون عوائق، مشيرا إلى حضور ممثلي بعض المرشحين، إلى جانب ممثلي العديد من وسائل الإعلام الحريصة على تغطية الاستحقاق الانتخابي.

المصريين يدلون بأصواتهم في بلجيكا رغم الطقس السيئ

وأشار عبد العاطي، إلى تنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بدقة، منوها بتوفير كافة سبل الرعاية للمنتخبين الذين حضورا للتصويت في ظل ظروف طقس صعبة، وبالتالي تم توفير أمكان انتظار داخل السفارة لهم.

يشار إلى أن التصويت بدأ في بلجيكا أمس بإدلاء رئيس البعثة بصوته في صندوق الاقتراع ثم أعضاء السفارة في بروكسل، وتوافد أعضاء الجالية المصرية المقيمين ببلجيكا ولوكسمبورج على القنصلية لإتمام الاستحقاق الانتخابي.