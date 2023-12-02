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أبناء الجالية المصرية بإيطاليا يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتب:

هانى حسن
02:38 م | السبت 02 ديسمبر 2023
الجالية المصرية فى روما

الجالية المصرية فى روما

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد أبناء الجالية المصرية في العامة الإيطالية روما، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بثاني أيام تصويت المصريين بالخارج، إذ رفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر تعبيرا عن حبهم لوطنهم ووقوفهم صفا واحدا خلفه.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية في حب الوطن في اليوم الأول من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم في مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها،

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

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بقلم هانى حسن