تسليم 50 مشروعا للأهالي ضمن مبادرة «بيتك عمران» بالأقصر

شهد صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، تسليم 50 مشروعا للشباب والأهالي بمبادرة «بيتك عمران» عبارة عن 30 ألف جنيه، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بالأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد «رشوان» أن مؤسسة حياة كريمة تبرز دورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وذلك حرصاً من المبادرة لمساعدة الأهالي لتحقيق دخل ثابت ومضمون لهم وذلك للحالات غير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة.

تنظيف مدخل المدينة

وفي سياق منفصل، نفذ أعضاء نادي الفتاة والمرأة ونادي التطوع بمركز شباب الاتحاد بالأقصر، مشروع مجتمعي على عبارة عن تنظيف مدخل المركز وتنظيف الأشجار ودهان الحوائط ودهان الأشجار بداخل المركز ودهان سور المركز ورسم علم مصر على أعمدة الإنارة، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتعظيمًا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.