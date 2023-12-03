أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن هدوء سعر الدولار، اليوم الأحد 3-12-2023، في البنوك تلك الثبات المستمر منذ ختام تعاملات، أمس السبت، حيث يبلغ متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري يسجل 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

فيما وصل سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري إلى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وعن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراءً.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بينما يبلغ سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه شراءً و30.95 جنيه بيعا.