سعر الحديد اليوم السبت في الأسواق.. تعرف عليه

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر الحديد اليوم السبت 2-12-2023 في الأسواق، إذ سجل سعر حديد «الاستثماري» 39 ألفًا و468 جنيهات للطن للمستهلك، ويشهد سوق الحديد حالة من زيادة الطلب على المنتج المعروض في الأسواق.

ترصد «الوطن» سعر الحديد اليوم السبت 2-12-2023 في عدد من المصانع والشركات، ومن جانبها تكثف أجهزة الدولة جهودها لضبط سعر الحديد في الأسواق والبيع وفق التسعيرة المقررة من الحكومة والمعلنة على منصة الأسعار للحكومة.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز حالة من الاستقرار في الأسواق، وبلغ سعر طن لحديد عز نحو 41 ألفا و609 جنيهات للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر طن الحديد اليوم

- سعر حديد بشاي: 41 ألفًا و100 جنيه.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و700 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين: 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألفًا و800 جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألفًا و700 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفا و900 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.