سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر.. يبدأ من 35 ألف جنيه

سجل سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مصر، استقرارًا ملحوظًا على مدار الأيام الماضية، ويعد حديد التسليح، أحد أهم المواد المستخدمة في صناعة البناء والإنشاءات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

واستقر سعر طن الحديد اليوم الجمعة 1-12-2023 في الأسواق المصرية، وتشهد الأسعار ثباتًا نسبيًا في الوقت الحالي، بسبب تواضع الطلب على الشراء، كما أنّ أسعار الحديد في المصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين، تتراوح ما بين 35 ألفًا و750 جنيهًا و39 ألفًا و900 جنيه، بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في المصانع المصرية

وسجلت سعر طن الحديد اليوم الجمعة، 38 ألف جنيه للطن، بالنسبة لحديد العشري، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 39900 جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 36 ألف جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 36 ألف جنيه.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 38 ألف جنيه للطن، وطن حديد الجيوشي 37 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم، 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 37 ألف جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، بينما سجل سعر حديد العلا 36 ألفًا و500 جنيه للطن.