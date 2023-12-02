عضو «عمليات التنسيقية»: المصريون بالخارج حريصون على المشاركة في الواجب الوطني

تتابع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، عبر غرفة عمليات مركزية للتنسيقية ترصد نسب الإقبال والمشاركة والمشكلات التي تواجه الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم.

«التنسيقية» تتابع منذ اللحظات الأولى

وأوضحت النائبة مرثا محروس، عضو غرفة عمليات التنسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أن التنسيقية تتابع منذ اللحظات الأولى لانطلاق ماراثون الانتخابات نسب الإقبال والمشاركة والإجراءات الخاصة بالناخبين، لافتة إلى أن هناك إقبالا كثيفا للناخبين من مختلف بلاد العالم على صناديق الاقتراع بما يؤكد حرصهم على المشاركة في الواجب الوطني.

وأوضحت أن المصريين المتواجدين في دولة قطر من أكبر الأعداد المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم، وكانت المرأة المصرية في صدارة المشهد.

المرأة المصرية مشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

وقالت عضو غرفة العمليات إن المرأة المصرية مشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، فعلى الرغم من بعد المسافات بين اللجان ومقار الإقامة في بعض الدول إلا أن معظمهن حرصن على التواجد والمشاركة الإيجابية وتصدير رسالة للعالم بأن المواطن المصري يشعر بمسؤوليته تجاه الدولة المصرية.

ومن جانبه، أشار محمد أسامة، عضو المركز الإعلامي لغرفة عمليات التنسيقية، إلى أن المركز يتابع منصات التواصل الاجتماعي ويرصد نسب المشاركة والبيانات الرسمية من السفارات والقنصليات، لافتا إلى أنه يتم نشر الإحصائيات ونسب المشاركة بالصور والفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتنسيقية.