«التنسيقية»: الأسر المصرية بالجزائر تصطحب أبنائها للتصويت في انتخابات الرئاسة

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، من خلال غرفة عمليات مركزية ترصد نسب الإقبال والمشاركة والمشكلات التى تواجه النخابين خلال الإدلاء بأصواتهم.

مقر السفارة المصرية

وأوضحت التنسيقية، أن مقر السفارة المصرية في الجزائر شهد توافد بعض الأسر من الجالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المصريين في الخارج 2024.

وحرص الآباء والأمهات، على اصطحاب أبنائهم معهم، لتعليمهم أهمية المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.