التنمية المحلية تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة العمل على قدم وساق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تم إطلاقها عام 2015 وتنفيذ الأنشطة التي تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها في المجتمع المصري ووقايتها من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها، وتكثيف جهود وحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الانسان للتصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة والتوسع في تولى المرأة المناصب القيادية وحمايتها من كافة أشكال العنف سواء كان مجتمعياً أو جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً.

وتتابع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية الفعاليات والأنشطة التي تنفذها وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات خلال حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي انطلقت في 26 نوفمبر الجاري تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة وتستهدف مناهضة كافة أشكال العنف وتستمر لمدة 16يومًا حتى 10 ديسمبر المقبل.

توعية المرأة

وفي سياق متصل، تقوم محافظة الشرقية أنه يتم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، ومواصلة ما حصدته من إنجازات ، في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة ، كما يتم تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية .واكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية ، ان وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين ، الأولى بعنوان (فن التعامل مع أبنائنا) تناولت شرح مفهوم التربية و الفرق بين التربية والرعاية وفن التعامل مع أبنائنا في عمر المراهقة والاخطاء الشائعة في إسلوب تربيه الأبناء و تأثير العلاقة بين الزوجين علي الصحة النفسية للأبناء.والندوة الثانية بعنوان من الهدى النبوي لفلاح الفرد والمجتمع أقامه العدل بين الناس جميعا وتناولت الندوة شرح خطوات نشر التسامح والآداب بين أفراد المجتمع اجمع ، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس،وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس.

مشاركة المواطنين في الانتخابات

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح قامت بتنظيم معرض متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة امام رئاسة مركز منيا القمح ، كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بالتنسيق بين وحده السكان ووحدة حماية الطفل ووحدة حقوق الانسان والادارة التعليمية بديرب نجم بعنوان (الانتماء والولاء للوطن ) تم خلالها شرح أهمية مشاركة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية كحق دستوري للمواطن ، لما لها من تأثير في صنع حاضر ومستقبل البلاد تحت قيادة قوية وحكيمة تقود البلاد إلى الاستقرار والتقدم والرخاء وأهمية المشاركة الانتخابية تكمن في شعور الناخب بمدى قيمة وتأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية وسط جو عام من الديمقراطية.