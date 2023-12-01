«التنمية المحلية»: توفير 1.7 مليون فرصة عمل ضمن «مشروعك» في المحافظات

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 نوفمبر 2023 وحتى 1 ديسمبر الجاري، حيث يستعرض التقرير التالي الذي نشرته وزارة التنمية المحلية أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 25 نوفمبر

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه السادس عشر من خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، عدد 6 دورات تدريبية هي تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية.

الأحد 26 نوفمبر

شارك وزير التنمية المحلية، في ورشة العمل الثانية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ونائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

الأثنين 27 نوفمبر

تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» منذ انطلاقه وحتى شهر نوفمبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,9 ألف مشروع بقروض 27,4 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

الثلاثاء 28 نوفمبر

شارك وزير التنمية المحلية اليوم في منتدى «الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية» والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة، وعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر وفتح باب الحوار بين المستثمرين من القطاع الخاص والإدارات الحكومية المعنية.

الأربعاء 29 نوفمبر

استعرض وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي وعلى مدار81 أسبوعًا لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها الـ81 بلغت 395.3 ملايين جنيه.

الخميس 30 نوفمبر

كشف وزير التنمية المحلية، عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة في 31 أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظات نجحت في إزالة 17 ألف حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 953 فدانا وإزالة 2419 واقعة بناء مخالف على مساحة 528 ألف متر مربع خلال 30 يومًا.