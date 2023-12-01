«التنمية المحلية»: متابعة خدمات النظافة ورصف الطرق بمحافظتي الدقهلية وأسيوط

أكد اللواء هشام آمنة، وزيرالتنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق.

رصف الطرق

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتي الدقهلية وأسيوط في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة دعم الوحدات المحلية، ففي الدقهلية تم رفع 810 أطنان مخلفات بلدية و90 طن أتربة وناتج تقليم أشجار و60 طن مخلفات صلبة و110 أطنان نواتج تطهير من الشوارع والميادين من خلال تسيير ثلاث ورديات من خلال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها وبنطاق مدينة ومركز طلخا بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورئيس مركز ومدينة طلخا.

وفي محافظة أسيوط، استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية واستمرار تنفيذ أعمال مراحل الرصف بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها من الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء وفقاً للخطة المقررة حيث يتم تسوية وتوسعة شوارع وإعادة تأهيلها وإزالة التعديات منها لوضع التربة وتركيب البلدورات والانترلوك ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للتطوير والتجميل ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المحددة مسبقاً.