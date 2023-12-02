تجمع كثيف أمام مقار التصويت بقطر للمشاركة في انتخابات الرئاسة لليوم الثاني
كتب:
إسراء عبد العزيز
03:16 م | السبت 02 ديسمبر 2023
تجمع المصريين في قطر أمام لجان التصويت
شهدت مقار التصويت في دولة قطر في اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالاً كثيفًا من أبناء الجالية المصرية، وذلك منذ فتح المقار في تمام الـ 9 صباحًا بتوقيتها المحلي، حيث حرص المصريون على حمل الأعلام المصرية، وترديد الأغاني الوطنية.
العملية الانتخابية في قطر تتنوع بين الرجال والسيدات والشباب
وتنوعت المشاركة خلال العملية الانتخابية في قطر بين الرجال وعدد كبير من السيدات والشباب، واحتشدوا أمام السفارة والقنصليات لتأدية واجهم الوطني لاختيار رئيس لجمهورية مصر العربية بأنفسهم.
وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة في دولة قطر، وتم انتقال عدد من الحافلات للمقيمين بعيداً عن المقار الانتخابية، لتسهيل العملية الانتخابية.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج 2024، أمس الجمعة، على أن تستمر حتى غدًا الأحد، من داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات حول العالم.