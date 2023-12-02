بدء مؤتمر «العامة للمرافق» لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأ مؤتمر النقابة العامة للمرافق باتحاد عمال مصر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، الذي يأتي تحت عنوان «مع الرئيس»، بالتزامن مع إنطلاق انتخابات المصريين بالخارج، ومع قرب انطلاق الانتخابات بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وبدأ المؤتمر العمالي بأداء السلام الوطني، بحضور عدد كبير من الداعمين والمؤيدين للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من جميع العاملين بالمرافق العامة والقطاعات الأربعة «الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسكان»، وجميع اللجان النقابية.

لافتات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ورفع الحضور لافتات دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مع تواصل الهتافات لدعم الرئيس في السباق الانتخابي، ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاقها في الخارج.

وكانت وجهت النقابة العامة للمرافق، الدعوة لجميع العاملين لحضور مؤتمر دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ويحضر المؤتمر رؤساء مجالس إدارات شركات «الكهرباء والمياه والصرف الصحى والإسكان»، ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونواب وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة، بالإضافة لرؤساء وأعضاء اللجان النقابية التابعة تصنيفا لنقابة المرافق.